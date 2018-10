Afvalbedrijf Vink opnieuw in opspraak

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de gedoogbeschikking van afvalverwerkingsbedrijf Vink uit Barneveld ingetrokken. Dat meldden regionale media vrijdag.

Aanleiding voor het besluit is dat het bedrijf regels heeft overtreden. Uit onderzoek van tv-programma Zembla bleek eerder dat Vink vervuild kunstgras opslaat op een plek waarvoor er geen vergunning is. De provincie Gelderland gedoogt de illegale opslag al ruim een jaar en besloot in juni de dwangsom van 10.000 euro niet te innen, omdat er uitzicht zou zijn op een definitieve vergunning.

Het afvalverwerkingsbedrijf moest volgens de gedoogbeschikking vakken maken waardoor bij een eventuele brand het vuur niet over kan slaan. Door deze compartimentering wordt de milieu-overlast beperkt. Aan die eisen bleek echter niet te zijn voldaan. Inspecteurs stelden ook vast dat Vink illegaal een gebouw had opgetrokken.

Het gebouw is inmiddels afgebroken. Ook voldoet de opslag van de matten nu aan de regels. Door de overtredingen is de gedoogvergunning van de provincie echter niet meer geldig.

Gedeputeerde Bieze heeft de overtredingen niet gemeld toen Provinciale Staten er op 26 september over spraken, terwijl Statenleden toen vragen stelden over de uitkomst van de controle die zes dagen eerder was gehouden. De Staten eisen nu opheldering en willen uiterlijk maandag weten of de gedeputeerde echt van niets wist, meldt de Gelderlander.

Omroep Gelderland stelt dat volgens de brandweer de situatie veilig is.