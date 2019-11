Afschuw in Gorinchem over mishandelingen door allochtone jongens

In Gorinchem heerst onrust over allochtone jongens die in groepsverband leeftijdsgenoten mishandelen.

Bij de politie in Gorinchem zijn vijf aangiftes binnengekomen vanwege mishandeling, werd donderdag bekend. Op sociale media circuleren filmpjes waarop is te zien dat een groep allochtone jongens een slachtoffer mishandelt. Een van de daders trapt op het hoofd van een jongen als die weerloos op de grond ligt. Alle slachtoffers zijn ongeveer 14 jaar. Mogelijk zit dezelfde groep achter de mishandelingen. De politie werd vorige week vrijdag geattendeerd op „een vreselijk filmpje” van een mishandeling. „Een groep jongens belaagt een jonge knul en mishandelt hem op een schofterige manier.”

Onduidelijk is of aan de mishandelingen een ruzie tussen jongerengroepen ten grondslag ligt. In het tv-programma Beau vertelde een slachtoffer, met een petje achterstevoren op zijn hoofd, dat hij werd omsingeld door een groep van zo’n veertig jongeren. „Een jongen liep op me af en vroeg wie ik was. Hij gaf me toen gelijk een klap tegen mijn kaak.” De daders zouden het op hem hebben voorzien. Het slachtoffer zei enkele van de jongens te kennen. Het slachtoffer zou zijn belagers niets hebben misdaan. In het tv-programma zei de moeder van de mishandelde jongen „pijn” te voelen over het feit dat haar kind is belaagd.

PVV-leider Geert Wilders is verontwaardigd over de mishandelingen in Gorinchem. Hij spreekt van gewelddadig racisme „waarin een blanke jongen door allochtoon tuig in elkaar wordt gemept. Waar blijft de consternatie nu? Waar is de premier nu? Waar is de publieke omroep nu?” twittert hij.

De politie onderzoekt aan de hand van filmpjes „wie de hoofdrol” heeft bij de mishandelingen. Ook „zijn er veel getuigen die meedenken, onder andere vanuit scholen en jongerenwerk.” Verder hebben „de wijkagenten hun voelsprieten uitstaan, en zijn zij in gesprek met hun buurt.”

Voorzover bekend zijn geen leerlingen van de reformatorische Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem betrokken bij de incidenten.