Afrit A10 afgesloten wegens sinkhole

Op de A10 bij Amsterdam is de afrit S106 richting Cornelis Lelylaan afgesloten voor verkeer, omdat er een zogenoemd sinkhole is ontstaan, waardoor het wegdek is verzakt en er een groot gat is ontstaan. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers.

Rijkswaterstaat gaat onderzoek doen naar de oorzaak en de rijbaan weer repareren. Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat is het een flink gat dat vermoedelijk is ontstaan door ’‘uitspoeling’’ waarbij het zand onder het wegdek is weggespoeld. Zware regenval zou de oorzaak kunnen zijn.

Omdat nog niet duidelijk is of het zand ook onder het wegdek is weggespoeld waar het asfalt niet is verzakt, is de hele afrit uit voorzorg afgesloten voor verkeer, aldus de woordvoerster.