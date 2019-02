Advocaten gooien transcript geheim gesprek met Holleeder op straat

De strafzaak tegen Willem Holleeder kent dinsdag een bijzondere ontwikkeling. De advocaten van de tot levenslang veroordeelde Dino Soerel hebben dinsdag een transcriptie van een jaren geleden opgenomen telefoongesprek tussen misdaadjournalist Peter R. de Vries en Willem Holleeder integraal gepubliceerd.

De raadslieden verwijten De Vries dat hij „willens en wetens” de werkelijkheid geweld aandoet en „op uiterst bedenkelijke wijze” journalistiek bedrijft. RTL Boulevard en Peter R. de Vries wijden dinsdagavond een uitzending aan de veelbesproken tape.

Volgens de advocaten Bénédicte Ficq en Nico Meijering wordt door de journalist ten onrechte „geplugd” dat Holleeder „authentiek” gesproken zou hebben. In het in 2011 opgenomen gesprek spreekt Holleeder over zijn samenwerking met Dino Soerel en de in 2011 geliquideerde crimineel Stanley Hillis. Volgens Soerels advocaten is er geen bewijs voor die samenwerking en zijn Holleeders uitlatingen daarover schadelijk voor Soerel.

Soerel is onlangs gehoord over de geluidsopname. Hij heeft toen „spreekwoordelijk gehakt gemaakt van de daarop te horen leugens van Holleeder”, aldus de advocaten. Soerel is in het liquidatieproces Passage veroordeeld voor betrokkenheid bij liquidaties.

Onzin

Een van de zwaartepunten in de ”Holleedertape” van De Vries is de vermeende bedreiging door advocate Ficq aan het adres van Holleeder: zij zou hebben geëist dat Holleeder in het liquidatieproces Passage een voor Dino Soerel gunstige verklaring zou afleggen. Ficq heeft dit verhaal eerder al als „onzin” afgedaan.

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten doet onderzoek naar deze kwestie. Tegelijkertijd onderzoekt de orde het oneigenlijk gebruik van de zogeheten geheimhouderstelefoon van Stijn Franken. Peter R. de Vries voerde destijds zijn telefoongesprek met Holleeder met dat toestel, zodat het door bijvoorbeeld justitie kon worden afgeluisterd. De deken heeft de betrokken advocaten gevraagd zich te onthouden van commentaar over deze kwesties. Maar de advocaten lijken zich dus met de publicatie dinsdag van de transcriptie van het veelbesproken telefoongesprek niet veel aan te trekken van het verzoek van de deken. In hun verklaring dinsdag stellen Soerels advocaten dat zij deze „in het belang van onze cliënt” hebben opgesteld.

In de dinsdag onthulde transcriptie zegt Willem Holleeder letterlijk: „Ik ben bedreigd door mevrouw Ficq. De advcoaat van Dino Soerel. En die heeft me gezegd dat ik een valse getuigenverklaring af moet leggen, die euh in principe ten nadele van mezelf is. Ik moest dus van haar zeggen, dat ik euh (vastgoedmagnaat, red.) Willem Endstra heb afgeperst en dat ik dat gedaan heb en daarbij ten onrechte de naam van Dino Soerel erbij gebruikt is.”

Later in het gesprek vraagt Peter R. de Vries: „Ik ken Bénédicte Ficq ook natuurlijk en die heeft een reputatie als een integere advocate. Is het zeker dat dit echt een bedreiging is geweest?”

Holleeder: „Dit is echt een bedreiging.” En later in het gesprek zegt hij: „Het is echt een monster hoor, dat vrouwtje.”

Onderwereld

Holleeder is in het verleden veroordeeld voor afpersing van onder meer Willem Endstra. Die vastgoedtycoon stond bekend als de bankier van de onderwereld. Endstra is in mei 2004 vermoord in Amsterdam. Voor zijn dood voerde Endstra in het geheim gesprekken met de politie, rijdend in een auto. In deze zogeheten achterbankgesprekken legde Endstra zeer belastende verklaringen af over zowel Holleeder als Soerel. Endstra noemde Soerel toen de „koning van de onderwereld.”

De dinsdag onthulde transcriptie biedt een intrigrerend kijkje in Holleeders leefwereld en hoe hij kennelijk praat als hij zich door justitie onbespied waant. Zo vertelt hij over een bezoek dat hij naar eigen zeggen ooit bracht in Londen aan zakenman Jan-Dirk Paarlberg. Holleeder benadert Paarlberg daar kennelijk op het toilet. Paarlberg is veroordeeld voor witwassen van drugsgeld én is een van de afpersingsslachtoffers van Holleeder.

Holleeder tegen Peter R. Vries in het telefoongesprek: „Toen stond ik ineens voor zijn neus (bedoeld wordt Paalberg, red.). Dat is een oude truc van ons. Dus ik kwam daar en die man voelde zich wel opgelaten, die man. Maar die (Paarlberg, red.) is zo bang, dat-ie maar gewoon slikt wat-ie moet doen. Het is gewoon zielig. Te zielig voor woorden, Peter. Het is gewoon een hele nette man die gewoon 4,5 jaar (cel, red.) heb gekregen, terwijl-ie gewoon slachtoffer is.”