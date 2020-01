Advocaat wil medische zorg voor Van Laarhoven afdwingen

De advocaten van Johan van Laarhoven willen vrijdag met een kort geding afdwingen dat de voormalige Tilburgse coffeeshophouder accurate medische zorg krijgt. „Johan heeft zestien verschillende aandoeningen die niet in een gevangenis kunnen worden behandeld, hij moet onder meer worden geopereerd.”

De landsadvocaat heeft volgens advocaat Geert-Jan Knoops meegedeeld dat vooralsnog geen beslissing wordt genomen over het gratieverzoek voor Van Laarhoven en dat hij direct na zijn aankomst donderdagavond naar de gevangenis in Vught wordt overgebracht. Daar zou hij dan vrijdag medisch worden onderzocht, waarna een beslissing over verdere zorg zou volgen. De landsadvocaat zou hebben meegedeeld dat er geen aanwijzingen zijn dat Van Laarhoven medisch gevaar loopt.

Knoops ziet dat anders. „Het kan niet zomaar zijn dat hij een pilletje krijgt van de huisarts. We hebben zijn medisch dossier doorgenomen met specialisten en die hebben gezegd dat hij naar het ziekenhuis moet.”

Volgens de raadsman is het „heel triest” dat Van Laarhoven niet een adempauze krijgt en thuis het verdere verloop van de zaak mag afwachten. „Dit is geen humane behandeling en strijkt in tegen de hele handelswijze van minister Grapperhaus.” Die zette zich de afgelopen tijd in voor de uitlevering van Van Laarhoven uit Thailand.

„Het is onbegrijpelijk dat de Staat zich zo hard opstelt terwijl de Staat nota bene zelf de veroorzaker is van deze ellende”, stelt Knoops.

Het kort geding vindt vrijdag om 14.00 uur plaats in de rechtbank in Den Haag.