Advocaat van Catharina A.: Verpleeghuisarts is onterecht vervolgd

Het Openbaar Ministerie heeft de 68-jarige voormalige verpleeghuisarts Catharina A. vervolgd om de wet te verhelderen en haar daarmee onevenredig hard geraakt. „Het gaat niet aan om over de rug van een individuele arts jurisprudentie te verkrijgen”, stelde haar advocaat, die de rechtbank in Den Haag vroeg het OM niet-ontvankelijk te verklaren.

Het OM eiste maandag A. te veroordelen voor moord omdat ze in 2016 in Den Haag euthanasie pleegde op een 74-jarige alzheimerpatiënte. Ze hoeft daarvoor volgens het OM geen straf te krijgen, omdat ze naar eer en geweten heeft gehandeld en de euthanasiewet niet helder is in de precieze eisen die aan artsen worden gesteld.

Het is de eerste keer sinds de euthanasiewet in 2002 van kracht werd dat een arts wordt vervolgd. „Waarom is in de vijftien jaar ervoor nooit een arts vervolgd?” vroeg de advocaat zich af.

