Adelaarsrog dol op Zeeuwse mosselen

Ruim 1 miljoen bezoekers trekken jaarlijks met open mond en in stille verwondering door Burgers’ Ocean, het paradepaardje van het Arnhemse dierenpark.

Minder bekend is dat aan de sierlijk ‘zwevende’ adelaarsroggen in de onderwatertunnel wereldfaam kleeft. De meest vruchtbare van deze kraakbeenvissen vertrekt maandag naar Denemarken. Bioloog en hoofd Ocean Max Janse zal er echter geen traan om laten.

Waarom niet? Jullie verkopen toch de kip met de gouden eieren.

„We zijn nog dommer, we geven die zelfs weg”, glimlacht hij. „Als dierentuinen hebben we de afspraak dat we onze dieren aan elkaar schenken. Een dier vertegenwoordigt geen geld, maar is onderdeel van een internationaal kweek- of fokprogramma. Dat kan dus betekenen dat je een olifant weggeeft en er een tropische kakkerlak voor terugkrijgt.”

Maar deze rog is de meest vruchtbare. Hoe nu verder?

„We hebben nog twee mannetjes: één in het aquarium en één achter de schermen. We hopen en verwachten dat die de taak van hun voorganger zullen overnemen. Samen met vier vrouwtjes, waarvan er één aan de pil is, zetten we ons kweekprogramma gewoon voort.”

Hoe succesvol is Burgers’ Zoo met het kweken van roggen?

„Internationaal staan we aan de top. In geen enkele andere dierentuin ter wereld zijn er zoveel adelaarsroggen geboren als bij ons. Sinds de opening van de Ocean in 2000 zagen 62 roggen het levenslicht, waarvan 39 nakomelingen van de vis die nu vertrekt. Die heeft overigens geen naam, maar een nummer. Nummer 6 in dit geval.”

Wat is het geheim van deze prestatie?

„Dat is lastig te zeggen. Allereerst krijgen ze hier alle ruimte. Speciaal voor de roggen hebben we een aquarium met 1,6 miljoen liter water. Dat is een flinke plons. Daarnaast krijgen alle dieren een persoonlijk dieet en worden ze met de hand gevoerd. Zo zorgen we ervoor dat ze niet te veel of te weinig binnen krijgen en monitoren we dat ook. Want ook roggen eten soms hun bordje niet leeg. Aan het gedrag en uiterlijk kun je precies zien welk nummer je voor je hebt. Goede voeding is de basis voor goede kweek. Ze krijgen vooral vis, maar de jonge dieren zijn dol op verse mosselen. Vanzelfsprekend uit Zeeland.”

Waarom moet nummer 6 eigenlijk weg? Heeft hij het niet meer naar z’n zin in Burgers?

„Nee hoor, dat is nodig voor genetische variatie hier. Vandaar dat we al eerder een zeer vruchtbaar vrouwtje naar dezelfde dierentuin in Denemarken hebben gebracht. Haar komt hij nu weer tegen en we zijn benieuwd of ze daar opnieuw met elkaar gaan paren. Bij ons hadden die twee namelijk een hechte band. Bezoekers realiseren zich niet dat achter iedere zwemmende vis die ze hier zien een onvoorstelbaar complexe wereld schuilgaat.”