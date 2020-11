Activiteiten in de Week van het Leven

De Week van het Leven (8 tot en met 14 november) vindt dit jaar voor de vijfde keer plaats. Doel: aandacht vragen voor betere hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn én voor hun ongeboren kindje.

Een reclameboodschap op de landelijke publieke televisiezenders is een van de middelen die de organisatoren van de Week van het Leven dit jaar inzetten om hun doel te bereiken. Maar, er staat meer op de agenda deze week. Een overzicht.

Zondag 8 november

Kerken worden gevraagd de bescherming van het ongeboren leven mee te nemen in gebed. Gebedspunten hierbij zijn:

Dat er een verandering in de abortuswetgeving en -praktijk in Nederland mag komen.

Dat de Week van het Leven hier een bijdrage aan mag leveren.

Dat vrouwen die een abortus overwegen en hun ongeboren kinderen geholpen mogen worden.

Voor hen die al voor een abortus hebben gekozen en voor hen die daar spijt van hebben en met deze ondraaglijke last door het leven gaan.

Predikanten wordt gevraagd om in de preek aandacht te besteden aan de bescherming van het ongeboren leven. Ds. C. Sonnevelt, predikant van de gereformeerde gemeente in Alblasserdam, maakte hiervoor een preekschets. Ook schreef hij een leespreek.

Woensdag 11 november

Zwangere vrouwen laten in een video de hartslag van hun ongeboren kinderen horen. Doel: laten zien dat de ”Baas in eigen buik” niet meer van deze tijd is. De video is woensdag te zien via weekvanhetleven.nl/baasje.

Op woensdagavond is er een debat tussen NPV-directeur Diederik van Dijk en D66-Kamerlid Pia Dijkstra met als thema ”Abortus?”. Het debat is georganiseerd door SGP-jongeren Elburg-Oldebroek, Staphorst en Zwartewaterland en JOVD Flevoland; de online-uitzending start om 20.00 uur

Zaterdag 14 november

Op zaterdag wordt de Mars voor het Leven gehouden. In verband met het coronavirus wordt vanuit Nieuwspoort in Den Haag een interactieve livestream van anderhalf uur uitgezonden. Het programma start om 11.00 uur. Onderdeel van de livestream is een kleine mars met vijftig uitgenodigde personen bij de regeringsgebouwen. De mars is te volgen via marsvoorhetleven.nu.

Overig

Elke dag maakt de RMU op rmu.nu een ”Werker van de dag” bekend. Daarnaast wordt een team ‘Helden van de zorg’ genomineerd.

De RMU publiceert elke werkdag een Bijbelstudie online.

Voor kinderen is materiaal gemaakt: een Bijbelrooster, een Bijbelstudie, een Bijbelse kijktafel, een kleurplaat en kaarten om te kleuren. Het is te downloaden via bijbelsopvoeden.nl.