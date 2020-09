Activisten halen beeldje uit Afrika Museum Berg en Dal

Activisten hebben een beeldje meegenomen uit het Afrika Museum in Berg en Dal. Zij filmden dit zelf en hebben de beelden op Youtube gezet.

Het gaat om Frans-sprekende mensen. Zij zetten ook een begeleidende tekst bij de beelden op Youtube. Daarin stellen ze onder meer: „Nederlanders hebben door het vernietigen en plunderen van Afrikaanse kunstwerken de inspiratiebron van onze kunstenaars en onze ambachtslieden opgedroogd.” En: „Het Afrika Museum heeft bijna 450.000 stukken die zijn geplunderd en gestolen onder kolonisatie en slavenaanvallen. We brengen alles terug naar huis. Het is ons erfgoed en het is ons thuis.”

museum

om het document te tonen en ververs dan de pagina. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Onder de video zijn veel reacties te lezen op de daad. Op vrijdagochtend schrijft ene Mama Réstistante Muana Mvuluzi: Eenheid, waardigheid, moed. Lang leven Afrika.

Het Afrika Museum is opgericht in 1954 en begonnen als Missiemuseum van de Congregatie van de Heilige Geest. De paters van deze orde verzamelden Afrikaanse voorwerpen om meer te leren over Afrikaanse religies. In de loop van de twintigste eeuw heeft het museum naar eigen zeggen haar horizon verbreed en toont het “naast religieuze en traditionele voorwerpen ook hedendaagse Afrikaanse kunst”.

Het Afrika Museum vormt, samen met het Tropenmuseum en Museum Volkenkunde, het Nationaal Museum van Wereldculturen.

Een woordvoerder van het Afrika Museum was vrijdagochtend niet direct bereikbaar voor commentaar.