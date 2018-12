Actievoerder gele hesjes Maastricht weer vrij

De actievoerder van de ‘gele hesjes’ die donderdagochtend in Maastricht werd aangehouden wegens opruiing via social media, is weer vrij. Dat heeft hij donderdagavond desgevraagd bevestigd.

Het was voor de tweede keer dat de man werd opgepakt. Het gaat om een van de actieleiders in Maastricht. Afgelopen zaterdag werd hij gearresteerd tijdens een demonstratie van ‘gele hesjes’ in Maastricht. Toen volgens de politie wegens verstoring van de openbare orde.

Komende zaterdag demonstreren de ‘gele hesjes’ opnieuw in Maastricht. Er zouden dan ook mensen uit andere Zuid-Limburgse steden meedoen.