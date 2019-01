Een aantal SGP-burgemeesters heeft zich uitgesproken tegen de Nashvilleverklaring over relaties en seksualiteit.

Bij het gemeentehuis van Barendrecht werd woensdag de regenboogvlag gehesen, als reactie op de Nashvilleverklaring. Burgemeester Jan van Belzen van Barendrecht liet woensdag in een officiële verklaring op sociale media weten dat hij de verklaring „nooit” zou ondertekenen. „Ik wil juist mensen verbinden en deze verklaring polariseert. Door de regenboogvlag te hijsen laat ik zien dat ik er voor iedereen ben, ongeacht geaardheid.”

Desgevraagd wilde hij donderdag geen verdere toelichting geven op zijn statement. Volgens hem spreekt de verklaring voor zich.

Burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal sprak zich op Twitter uit tegen ‘Nashville’. „Ik heb het document niet ondertekend en herken me niet in de inhoud en toon ervan.”

Ook Servaas Stoop, waarnemend burgemeester van de gemeente Zuidplas, heeft afstand genomen van de verklaring. „Dat was best een worsteling, maar ik vond het belangrijk om vanuit mijn positie duidelijk te maken hoe ik erin sta”, zegt hij donderdag aan de telefoon. Stoop plaatst evenals Kats niet alleen vraagtekens bij de toon van de verklaring, maar ook bij een deel van de inhoud. „Er zijn bepaalde artikelen waarvan ik me ernstig afvraag of ze vanuit de Amerikaanse context zo in de Nederlandse context geplaatst kunnen worden.”

In Raamsdonksveer, een dorp in de gemeente Geertruidenberg, wappert ook een regenboogvlag van het gemeentehuis. Waarnemend SGP-burgemeester Jan Luteijn bevestigde in het dagblad BN De Stem dat het hijsen van de vlag een unaniem besluit was van de gemeente. Luteijn heeft de Nashvilleverklaring niet ondertekend. „Door respectvol met elkaar in gesprek te gaan, bereik je meer dan met verklaringen”, schrijft hij op Twitter.

De Oudewaterse burgemeester Pieter Verhoeve is dat met hem eens. Ook hij onderschrijft de verklaring niet. „In Oudewater mag je zijn wie je bent. In plaats van polarisatie via eenzijdige verklaringen, pleit ik voor een respectvolle en open dialoog”, zegt Verhoeve op Facebook in reactie op de vraag van een inwoner.

Regenboogvlag

Inmiddels hebben meer dan 100 van de 355 Nederlandse gemeenten deze week de regenboogvlag gehesen of bekendgemaakt dat te gaan doen. Op de website binnenlandsbestuur.nl is een lijst te vinden van de gemeenten. Hierop staan onder meer de gemeenten Hoeksche Waard, Amersfoort, Harderwijk, Houten en Vlissingen. Ook bij de provinciehuizen van Drenthe, Gelderland, Utrecht, Groningen, Noord-Holland en Zuid-Holland wappert deze week de regenboogvlag.