Aantal meldingen bij Fraudehelpdesk verdubbeld

Het aantal meldingen bij de Fraudehelpdesk is in de afgelopen twee jaar verdubbeld. In totaal werd in de eerste negen maanden van 2020 voor 33 miljoen euro aan schade gemeld, meldt de Fraudehelpdesk dinsdag.

Tot 1 oktober werden dit jaar 88.500 meldingen van (pogingen tot) fraude gedaan en daarnaast werden nog 186.000 verdachte e-mails gemeld. De Fraudehelpdesk waarschuwt vooral voor oplichters die zich op bijvoorbeeld WhatsApp voordoen als familielid. Ook bellen oplichters hun slachtoffers met het nummer van een vertrouwde instantie, zoals een bank.

„Maak daarom nooit geld over op basis van een enkel bericht. Controleer altijd of een bericht écht afkomstig is van de afzender”, zegt een woordvoerster van de Fraudehelpdesk. „Zorg voor persoonlijk contact of bel (via het telefoonnummer dat u zélf opzoekt) met de instantie of de persoon die u benaderd heeft. En laat u nooit onder druk zetten om geld te betalen.”

Uit onderzoek onder 1.111 respondenten blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders (26 procent) in de afgelopen drie jaar slachtoffer geworden van fraude. Twee jaar geleden lag het percentage nog op 24 procent.