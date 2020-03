‘Aantal meldingen autoschade door virus met 20 procent gedaald’

Het aantal meldingen van schade aan auto’s in Nederland is sinds de uitbraak van het coronavirus met 20 procent gedaald. Dat blijkt uit navraag van BNR Nieuwsradio bij verzekeraars Interpolis en DAS. Door het virus werken veel mensen thuis en rijdt er minder verkeer, waardoor minder ongelukken gebeuren. „Het aantal meldingen is over de hele breedte afgenomen. Wel zie je de grootste afname op de snelweg”, zegt Roland Kroes van rechtsbijstandverzekeraar DAS dinsdag bij BNR.

Hij verwacht dat de daling van het aantal schademeldingen de komende weken doorzet. Dat heeft volgens hem te maken met het continu aanscherpen van de getroffen maatregelen. „Het effect daarvan zie je met een kleine vertraging terug in de cijfers”, zegt Kroes. „Nu al gaan we niet meer met de auto naar het buitenland. Daar is het aantal meldingen inmiddels tot nul gereduceerd.”

Volgens BNR is bij verzekeraar Interpolis het aantal gemelde schadegevallen ook gedaald. Andere grote verzekeraars verwachten de cijfers pas later.