Aanklagers Telegraaf-proces geschokt

„Wij zijn zeer geschrokken en uitermate ontdaan door de brute moord woensdagmorgen op een advocaat, een procesdeelnemer. Deze dag start ook voor ons anders dan verwacht. Het is een afschuwelijke, trieste situatie.”

Dat zei de aanklager woensdag bij aanvang van de inleidende zitting tegen de verdachten in de strafzaak over de aanslag op het Telegraaf-gebouw, eind juni vorig jaar. Hij benadrukte „dat deze dag ook voor ons anders start dan verwacht. Maar we moeten over tot de orde van de dag, hoe onwerkelijk dat ook is.”

Kort daarvoor had ook de voorzitter van de rechtbank haar afschuw over de gebeurtenissen uitgesproken. „Een advocaat die we allemaal goed kennen, die bijna dagelijks op deze rechtbank kwam, is om het leven gebracht. Het is verschrikkelijk, een enorme schok.”

Door de moord op advocaat Derk Wiersum begon de strafzaak om tien uur, een uur later dan gepland. „We wilden iedereen even de gelegenheid geven dit vreselijke nieuws een plek te geven”, aldus de voorzitter van de rechtbank.