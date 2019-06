Aanhoudingen om mestfraude bij transportbedrijf Oldebroek

De politie heeft donderdag invallen gedaan bij transportbedrijf Jan Bakker uit Oldebroek. Er zijn vier functionarissen van de onderneming aangehouden. Het bedrijf en de vier mannen worden ervan verdacht tientallen boeren te faciliteren bij mestfraude.

Bij de inval en arrestaties werden veertig opsporingsambtenaren ingezet, aldus een woordvoerster van het functioneel parket van het openbaar ministerie vrijdagmorgen desgevraagd.

De politie doorzocht met voedselwaakhond NVWA twee bedrijfspanden en een woning, meldt het functioneel parket van het openbaar ministerie. Er is administratie in beslag genomen. Hoeveel het bedrijf met de vermeende fraude heeft verdiend is onderwerp van onderzoek. „Het onderzoek zit in de fase van waarheidsvinding”, zegt de woordvoerster. Het bedrijf, dat onder meer handelt in mest, heeft honderden boeren als klant, meldt het parket in een persbericht.

Het vermoeden is dat de verdachte boeren die te veel dierlijke meststoffen produceerden, hielpen met frauderen door deze mest alleen op papier af te laten voeren. Hierdoor konden deze agrariërs meer mest op hun eigen bedrijf toepassen dan er officieel was toegestaan. Er zouden valse vervoersdocumenten en facturen zijn opgemaakt om de administratie kloppend te maken.

Daarnaast wordt het bedrijf verdacht van het afgeven van afvalwater –afkomstig van verwerkingsbedrijven van uien en groenten– aan ontvangers die deze afvalstoffen niet mochten krijgen. Ook hier werden vermoedelijk valse documenten opgemaakt. Op de vervoersdocumenten leek het of het afvalwater naar een biogasinstallatie zou gaan.

Verder is het vermoeden dat het bedrijf mest afkomstig van verschillende dieren en digestaat –een product dat afkomstig is uit covergister– op papier omkat naar mest van vleesvarkens. Dit doen verdachten vermoedelijk om een financieel gewin. Door het niet naleven van de regels is de hoeveelheid fosfaat en nitraat uit dierlijke meststoffen niet meer inzichtelijk, meldt het parket.

Een zegsman van Bakker was vrijdagmorgen niet bereikbaar voor commentaar.