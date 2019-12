Aanhouding in coldcasemoordzaak uit 1991

Een 74-jarige Rotterdammer is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een plaatsgenoot in 1991.

Ruim 28 jaar na de dood van de 40-jarige Aziz Mohammad is de verdachte volgens de politie in beeld gekomen door DNA-onderzoek en nadat het programma Opsporing Verzocht aandacht had besteed aan de cold case.

Het lichaam van Mohammad werd in september 1991 vastgebonden gevonden in een auto aan de Spangensekade in Rotterdam. Uit sectie bleek toen dat hij met een zwaar voorwerp op zijn hoofd was geslagen.