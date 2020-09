Aangescherpte maatregelen op een rij

Premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid kondigden maandagavond een serie nieuwe, strengere maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Ze gaan dinsdag om 18.00 uur in en gelden ten minste drie weken.

De maatregelen zijn er volgens de minister-president op gericht om het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Regels voor binnen

Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklokatie veertien dagen worden gesloten.

Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon wordt beperkt tot drie gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.

In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal vier personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor één huishouden of maximaal vier personen, exclusief kinderen, een reservering bij een restaurant kan worden gemaakt.

Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot dertig. Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur gaat de zaak dicht. Kantines zijn gesloten.

De horeca moet bezoekers te vragen zich te registreren voor bron- en contactonderzoek bij een besmetting.

Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals monumenten, bibliotheken en musea, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak.

De detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen zodat winkelend publiek 1,5 meter afstand kan houden. Grotere winkels in de levensmiddelenbranche moeten twee keer per dag een uur reserveren voor ouderen en kwetsbare mensen.

Mensen met een contactberoep zoals kappers en masseurs vragen hun klanten zich te registreren. Dit is niet verplicht.

Regels voor buiten

Voor activiteiten buiten geldt een maximum van veertig personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.

Is er een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.

Sportwedstrijden vinden plaats zonder publiek.

Het advies is zo min mogelijk te reizen.