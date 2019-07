Aandacht voor Biblebelt in Catharijneconvent

In museum Catharijneconvent wordt donderdag de tentoonstelling ”Bij ons in de Biblebelt” geopend. Daarin vraagt het museum aandacht voor het leven in de refowereld.

De expositie gaat slechts zijdelings over kerken, predikanten, partijen of politici. Centraal staan de gewone mensen van de Biblebelt: wie zijn ze, wat zijn hun dilemma’s en waar komen hun opvattingen vandaan?

Al heel lang wilde conservator Tanja Kootte een tentoonstelling over de Biblebelt maken, maar dat bleek lastig door het gebrek aan beeldmateriaal en de gesloten cultuur van bevindelijk gereformeerden. Maar nu is de tijd er rijp voor, denkt ze.

De tentoonstelling biedt een mix van geschiedenis en eigentijdse kunst, fotografie en geluidsopnames. Er hangen bijvoorbeeld portretten van oudvaders en prenten van de brede en smalle weg, maar ook fotoseries van hedendaagse mensen uit de Biblebelt.

Verder zijn er beelden van kerkgebouwen te zien, er zijn geluidsfragmenten van preken te beluisteren en in een serie filmpjes lichten verschillende mensen hun opvattingen op allerlei terreinen van het leven toe. Van internet tot gezinsvorming, van zondagsrust tot kleding.

De tentoonstelling, tot 22 september te zien in het Catharijneconvent, is interessant voor mensen in de Biblebelt, zegt Kootte, maar is toch vooral gemaakt voor mensen daarbuiten. „Ik hoop dat we elkaar op deze manier wat beter leren kennen.”

In het katern RD vrijdag uitvoeriger aandacht voor de expositie