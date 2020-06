8 jaar celstraf geëist voor weglopen na ernstig ongeval Utrecht

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag acht jaar celstraf en vijf jaar rijontzegging geëist tegen een 26-jarige man die ervan wordt verdacht in december 2017 een dodelijk ongeval te hebben veroorzaakt op de Kardinaal de Jongweg in Utrecht. Door de botsing belandde de auto van een 21-jarige vrouw in het water. Elf dagen later overleed ze.

De automobilist verliet de plaats van het ongeluk te voet. Hij keek volgens justitie niet om naar het slachtoffer en heeft nagelaten de hulpdiensten te bellen. Hierdoor bleef de vrouwelijke automobilist langer dan nodig in haar auto onder water liggen, stelt het OM. Ze overleed uiteindelijk aan de gevolgen van een hersenbeschadiging en longbeschadiging door bijna-verdrinking. Daarom wordt de automobilist ook aangeklaagd voor doodslag.

Eerder had de verdachte verklaard wodka te hebben gedronken en lachgas te hebben gebruikt. De officier van justitie verwijt hem roekeloos rijgedrag. Hij reed onder invloed 98 kilometer per uur, waar 50 is toegestaan, op een onoverzichtelijk punt, in het donker en met sneeuw op de weg. De verdachte heeft niet willen meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek. De officier neemt hem daarnaast kwalijk dat hij geen spijt betuigt tegenover de ouders en de broer van het slachtoffer.