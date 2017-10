50PLUS wil in 23 gemeenten in de raad

50PLUS wil in 23 gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat onder meer om Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht.

Door de regionale besturen van de ouderenpartij waren in totaal ongeveer 50 gemeenten voorgedragen. Het bestuur heeft uiteindelijk over 23 een „voorlopig positief besluit genomen”. Relatief grote plaatsen waar de partij ook in de gemeenteraad wil zijn Assen, Almere, Apeldoorn, Nijmegen, Breda, Den Bosch en Tilburg.

Voorzitter Jan Zoetelief van 50PLUS noemt het een „hele klus voor een partij om in zoveel gemeenten voor de eerste keer aan gemeenteraadsverkiezingen mee te doen”. De partij laat weten druk te zijn met de verkiezingsprogramma’s en de kandidatenlijsten.