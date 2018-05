5 jaar en tbs voor ‘willekeurige’ metromoord

Een 27-jarige man die vorig jaar een volstrekt willekeurig gekozen passagier van de Amsterdamse metro doodstak, heeft vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen wegens doodslag.

Philip O. stak het slachtoffer, een 37-jarige plaatsgenoot, in juli vorig jaar volkomen onverwacht neer in een overvol metrostel tijdens het spitsuur. O. kende het slachtoffer niet en ze hadden nooit eerder contact met elkaar gehad.

In de metro ontstond grote paniek door het incident. De man kon snel worden aangehouden. Hij had een schilmesje bij zich waarmee hij had gestoken.

O. was destijds gedwongen opgenomen op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, maar had die middag verlof. Volgens deskundigen is hij verminderd tot volledig ontoerekeningsvatbaar.