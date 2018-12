5 arrestaties Nederland bij ’Ndrangheta-actie

In Nederland zijn vijf verdachten opgepakt tijdens een grote actie tegen de Italiaanse ’Ndrangheta, een maffiaclan uit Calabrië. Op acht plekken zijn invallen geweest, met name in horecagelegenheden, zoals pizzeria’s en hotels.

Het gaat om invallen in Den Haag, Zoetermeer, Amsterdam, Amstelveen, Velsen, Rotterdam, Tegelen en Sittard. Dat zei Bert Langerak, directeur opsporing van de Fiod, tijdens een persconferentie.

Het gaat om een gecoördineerde actie tegen het criminele samenwerkingsverband dat in heel Europa actief is. De actie is in Nederland, Italië, Duitsland en België gelijktijdig, ook in andere landen zijn Nederlanders opgepakt. In totaal zijn negentig mensen aangehouden.

De actie is het gevolg van een onderzoek dat in 2016 is begonnen en op Europees niveau is gecoördineerd.