3 boa’s in Waterland schreven 325 coronaboetes uit

Drie handhavers (boa’s) in de gemeente Waterland hebben de afgelopen maanden 325 boetes wegens corona-overtredingen uitgeschreven. En in Schiedam schreven de 36 bijzondere opsporingsambtenaren van half maart tot half juni 639 boetes uit.

Dat komt naar voren uit een enquête van Nieuwsuur onder alle 355 gemeenten, die door 238 gemeenten is ingevuld. Volgens Nieuwsuur zijn „per gemeente enorme verschillen in het aantal coronaboetes dat is uitgeschreven door de boa’s”. Zo deelden meer dan tachtig gemeenten die reageerden op de enquête geen enkele boete uit.

De Noord-Hollandse gemeente Waterland, waartoe onder meer Monnickendam behoort, zegt in een reactie tegen Nieuwsuur dat vooral veel motorrijders op de bon zijn geslingerd. Zij hielden zich volgens een woordvoerder niet aan een verbod op gemotoriseerd verkeer dat gold voor een aantal wegen.

Volgens het actualiteitenprogramma zijn er ook grote verschillen tussen naastgelegen gemeenten. Zo was het aantal boetes in Schiedam (639) groot, terwijl in buurgemeente Vlaardingen slechts 57 keer een coronaboete werd opgelegd.

De drie gemeenten waar per 10.000 inwoners het hoogste aantal boetes is uitgedeeld, zijn Waterland (187), Schiedam (81) en Valkenburg aan de Geul (64).