20.000 ex-zorgmedewerkers springen bij in coronacrisis

Rond de 20.000 ex-zorgmedewerkers hebben zich aangemeld om bij te springen in de overbelaste zorg wegens het coronavirus. Dat schrijft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Vorige week stond de teller nog op 7000.

Teams in iedere regio zorgen ervoor dat de oud-zorgprofessionals terechtkomen waar ze het hardst nodig zijn en het meeste kunnen betekenen.

Werkgevers kunnen op subsidie rekenen voor het inwerken van tijdelijke krachten en extra scholing, meldt het kabinet. Ook moeten zorgorganisaties vaker tijdelijk personeel aan elkaar uitlenen om de tekorten wegens het coronavirus op te vullen.

De Jonge gaat in de brief aan de Kamer ook in op het RIVM-onderzoek onder gezinnen dat meer duidelijkheid moet geven over de situatie op scholen. Het kabinet zou het besluit of scholen weer open mogen, deels op dit onderzoek baseren. Maar de resultaten zijn naar verwachting pas 1 mei binnen. Een nieuw besluit over de scholen - die in ieder geval tot 6 april dicht blijven - wordt dinsdag al genomen.

De start van het onderzoek was vertraagd „wegens gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor onderzoekers en de moeizame inclusie van patiënten”, schrijft de minister. Wel hoopt het RIVM rond 6 april op basis van voorlopige resultaten en bestaande onderzoeken „alvast enige duiding te kunnen geven over de rol van kinderen” bij het overdragen van het virus.