11 jaar cel voor doden echtgenote in Haarlem

Een 55-jarige man uit Haarlem moet elf jaar de cel in wegens het doden van zijn echtgenote vorig jaar in hun flat in Haarlem. Net als het Openbaar Ministerie vindt de rechtbank in Haarlem dat verdachte Dawoet B.S. zijn 38-jarige vrouw op gruwelijke wijze om het leven heeft gebracht. De straf is gelijk aan de eis.

B.S. heeft de vrouw tijdens een ruzie doodgestoken met een mes. Volgens hem gebeurde dat toen hij zich moest verdedigen tegen een aanval van zijn vrouw en is hij in zijn emoties daarin te ver gegaan. Maar dit beroep op noodweerexces legt de rechtbank naast zich neer. De verwondingen en haar positie komen niet overeen met deze beweringen.

De rechtbank sprak de man vrij van mishandeling van twee zoontjes, destijds 7 en 9 jaar oud, tussen 2016 en 2018. Hij zou hen geregeld hebben geslagen, onder meer met een stok. De verdachte ontkende dit en omdat er geen objectief steunbewijs is voor de verklaringen van de jonge kinderen, acht de rechtbank dit niet bewezen.

Tijdens de steekpartij speelden de kinderen buiten. Ze zijn in een pleeggezin geplaatst. B.S. is een vluchteling uit Eritrea en liet in 2016 zijn vrouw en kinderen overkomen.