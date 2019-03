Zaanse schuurkerk (1695) repetitiecentrum voor kamermusici

De oud-katholieke Maria Magdalenakerk in Zaandam en bijbehorende pastorie worden binnenkort omgedoopt tot ”Muziekhaven Zaandam”, een centrum waar kamermusici kunnen repeteren en concerten kunnen geven.

Dat maakte Reliplan, een makelaarskantoor gespecialiseerd in religieus en maatschappelijk vastgoed, dinsdag officieel bekend.

Het Kamermuziek Centrum is een initiatief van het violistenechtpaar Mathieu van Bellen en Maria Milstein en kwam tot stand via bemiddeling door Reliplan. De uit 1695 daterende schuilkerk en bijbehorende pastorie zijn overgenomen door de nieuw opgerichte Stichting de Schuurkerk, die ”Muziekhaven Zaandam” in gebruik zal geven aan kamermuziekensembles.

De kerk Heilige Maria-Magdalena is een opvallend groen geschilderd houten kerkgebouw aan de rand van het centrum van Zaandam. Het pand aan het Papenpad is een zogeheten schuurkerk, de oudste in Nederland, en sinds 29 mei 1969 een rijksmonument. Het kerkgebouw verkeert nog in vrijwel ongewijzigde staat. Het klavierorgel uit 1700 werd in 2010 in de originele staat hersteld.

Sinds begin 2018 was de oud-katholieke kerk op zoek naar een koper „die bij de herbestemming rekening houdt met de belevingswereld van gelovigen”, aldus Reliplan. In het Kamermuziek Centrum ziet zij „een geschikte bestemming.”

Droom

Volgens het makelaarskantoor komt hiermee „de droom van violist Mathieu van Bellen uit. Hij zocht voor kamermusici naar een geschikte locatie om te repeteren, try-out concerten te geven, masterclasses te organiseren, opnames te maken en hiermee „een huis te creëren waar musici zich in alle rust kunnen voorbereiden op concerten op de grote podia.” De kerk leent zich hier volgens Van Bellen perfect voor. De pastorie biedt de mogelijkheid om kleinere repetitieruimtes te creëren en verblijfsmogelijkheden voor intensieve meerdaagse repetitieperiodes. Van Bellen: „Als muzikant kan ik zeggen dat elke musicus droomt van een plek zoals de Maria Magdalenakerk.””

„Voor de verkoper was het belangrijk dat respectvol om zou worden gegaan met het monumentale complex en het interieur”, laat David van Duinen van Reliplan weten. De eigenaar van de Maria Magdalenakerk, het Oud-Katholieke Bisdom Haarlem, geeft aan „zeer verheugd” te zijn over de nieuwe eigenaar en het initiatief van harte te steunen. Met de verkoopopbrengst zal het bisdom ander religieus erfgoed opknappen en verbouwen.