Voorlopige ingebruikname orgel Westerkerk Amsterdam via YouTube

De restauratie van het Duyschotorgel in de Westerkerk in Amsterdam is vrijwel voltooid. Voor zondag 5 april stond de ingebruikname gepland. Nu dit vanwege de coronacrisis niet door kan gaan, speelt organist Evan Bogerd op zaterdag 18 april een „pre-inauguratieconcert”, dat via YouTube live te volgen is.

Dat meldt Bogerd, die sinds januari dit jaar als cantor-organist aan de Westerkerk verbonden is.

De achterliggende maanden heeft orgelbouwer Flentrop het drieklaviers orgel van Duyschot uit 1686 gerestaureerd, waarbij allerlei klanktechnische mankementen zijn opgelost. „Het klinkt toch weer wat anders dan vroeger, maar dat moet je ervaren”, aldus Bogerd.

Het voorlopige ingebruiknameconcert door Bogerd vindt plaats op zaterdag 18 april om 20.00 uur. De bespeling is live te volgen via het YouTube-kanaal van de Westerkerk.