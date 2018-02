VOGG’er Paul Wols (83) overleden

Organist en VOGG’er Paul Wols uit Hendrik-Ido-Ambacht is dinsdag 30 januari op 83-jarige leeftijd overleden.

Dat blijkt uit de rouwkaart van de familie. Wols (1934) was bekend als (hoofdbestuurs)lid van de Vereniging Organisten Gereformeerde Gemeenten (VOGG) en als schrijver van een groot aantal koraalbewerkingen.

De boekhouder, die zijn orgelopleiding ontving bij onder anderen Herman Lammers en Dirk Jansz. Zwart, was meer dan vijftig jaar kerkorganist binnen de Gereformeerde Gemeenten: eerst in Rotterdam-West, toen veertig jaar in Rotterdam-IJsselmonde, vanaf 2004 een tijdlang in Hendrik-Ido-Ambacht als reserveorganist.

Jarenlang was Wols actief binnen de VOGG, waarvan twintig jaar als bestuursvoorzitter.

Als schrijver van muziek heeft Wols een groot aantal koraalvoorspelen op zijn naam staan. In 2010 verscheen een complete bundel met korte koraalvoorspelen bij de psalmen en ‘Eenige Gezangen’ van zijn hand. Zelf wilde Wols het geen componeren noemen. „Ik ben maar een gewone amateur die wat noten schrijft.”

Het psalmenkookboek van Paul Wols

In 2012 won Wols de muziekprijsvraag van het Reformatorisch Dagblad met een bewerking over Psalm 50.

Paul Wols wint compositieprijsvraag RD

De rouwdienst wordt dinsdagochtend 6 februari gehouden in de Petrakerk in Hendrik-Ido-Ambacht.