Virtuele uitvoering: ”Beveel gerust uw wegen” van over de hele wereld

Koren en orkesten blijven in coronatijd gezamenlijk musiceren. Als virtuele muziekgezelschappen, ieder via de eigen camera. Een paar opname-initiatieven: Psalm 42 uit Israël, ”Ode an die Freude” vanuit Rotterdam en ”Beveel gerust uw wegen” van over de hele wereld.

Psalm 42

Thelma Yellin High School of Arts in Israël vroeg alle studenten die meezingen en -spelen in koor en orkest hun partij van Psalm 42 van Mendelssohn (”Wie der Hirsch schreit”) thuis voor de camera op te nemen. Het symfonieorkest wordt gedirigeerd door Guy Feder, Yishai Steckler leidt het koor.

video

om het document te tonen. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen.

Ode an die Freude

Onder de titel ”From us, for you” voeren de leden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest ‘gezamenlijk’ de beroemde ”Ode an die Freude” uit de Negende Symfonie van Beethoven uit. Wie de koorpartijen zingen, wordt niet duidelijk.

video

om het document te tonen. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen.

Beveel gerust uw wegen

Het Bachfest Malaysia, in 2015 door David Chin opgericht om in Maleisië de muziek van Johann Sebastian Bach te promoten, heeft musici van het Bachfest en bevriende musici van over de hele wereld gevraagd mee te doen aan de uitvoering van een „hoopvol koraal” uit Bachs ”Matthäus Passion”. Gezamenlijk spelen en zingen de musici het koraal ”Befiehl du deine Wege”.

video

om het document te tonen. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen.

Op YouTube zijn via #virtualchoir nog veel meer initiatieven te bekijken.