Violiste Maria Milstein krijgt Nederlandse Muziekprijs

De van oorsprong Russische violiste Maria Milstein (1985) krijgt de Nederlandse Muziekprijs.

Dat heeft het Fonds Podiumkunsten maandag 23 oktober bekendgemaakt. De Nederlandse Muziekprijs is de hoogste onderscheiding die door het fonds namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan jonge getalenteerde musici wordt toegekend.

In het juryrapport van de adviescommissie Nederlandse Muziekprijs staat onder andere: „Het spel van Maria is gezegend met een zeer eigen intens en lyrisch karakter. Onder haar handen krijgt de viool als het ware een menselijke stem. Ze spreekt via haar instrument in een taal met een breed scala aan uitdrukkingsmogelijkheden, variërend van fluisterende intimiteit tot dynamisch temperament. Elke compositie vertelt door haar spel een eigen en specifiek verhaal.”

Milstein ontvangt de prijs op zaterdagavond 27 januari 2018 in het Concertgebouw in Amsterdam, na afloop van een concert in de Grote Zaal. Milstein soleert dan in het eerste vioolconcert van Max Bruch.

Milstein werd in 1985 geboren in Moskou en groeide op in Frankrijk. Ze studeerde bij Ilya Grubert in Amsterdam en David Takeno in Londen, en was tussen 2011 en 2014 Artist in Residence van de Muziekkapel Koningin Elisabeth, waar ze bij Augustin Dumay studeerde. Ze won de tweede prijs bij het internationale concours Città di Brescia in 2007, de Vioolbeurs van het Kersjes Fonds in 2010 en de tweede prijs bij het internationale concours Rodolfo Lipizer in 2011. In 2016 ontving ze een fellowship van de prestigieuze Borletti-Buitoni Trust.

In 2015 verscheen haar debuut-cd: ”Sounds of War”, samen met pianiste Hanna Shybayeva. Deze cd werd bekroond met een Edison Klassiek. Haar nieuwste cd is deze week uitgekomen: ”La Sonate de Vinteuil”. Ze speelt hierop samen met haar zus en pianiste Nathalia Milstein.

Naast haar solocarrière maakt Milstein deel uit van het Van Baerle Trio, samen met pianist Hannes Minnaar en cellist Gideon den Herder. Sinds september 2014 is zij als docente aan het Conservatorium van Amsterdam verbonden.

Meer informatie: www.mariamilstein.com