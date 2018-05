Violist Herman Krebbers (94) overleden

Violist Herman Krebbers uit Tilburg is woensdag 2 mei op 94-jarige leeftijd overleden.

Krebbers maakte naam als solist bij een groot aantal orkesten. Als docent was hij de leermeester van bekende violisten als André Rieu, Emmy Verhey, Saskia Viersen en Liza Ferschtman.

Samen met zijn vriend en collega-violist Theo Olof was hij concertmeester van het Residentie Orkest en later van het Concertgebouworkest. In 1958 werden Krebbers en Olof samen benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog was Krebbers lid van de Nederlandsche Kultuurkamer, waardoor hij na de oorlog een speelverbod voor twee jaar kreeg.

Krebbers (1923) studeerde viool bij Oskar Back aan het conservatorium van de Vereniging Muzieklyceum in Amsterdam en maakte in 1943 zijn solodebuut met het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg in het vioolconcert van Brahms.

In Kampen wordt sinds 2004 het tweejaarlijkse Herman Krebbers Viool- en Celloconcours voor amateurs (HKC) georganiseerd. Initiatiefnemer van deze wedstrijd is de Kamper vioolbouwer André van Putten. Krebbers maakte een aantal keer deel uit van de jury van het concours.