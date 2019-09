Vijfdaags festival Orgelpark bij 80e verjaardag Daan Manneke

De Nederlandse componist Daan Manneke viert op 7 november zijn 80e verjaardag. Het Amsterdamse Orgelpark organiseert ter gelegenheid daarvan van 25 tot en met 29 september een vijfdaags festival.

Ondanks zijn hoge leeftijd schrijft Manneke „er nog lustig op los”, aldus het Orgelpark. „Op dit moment kan hij terugkijken op een oeuvre dat zo’n 300 stukken omvat.”

Manneke heeft zich ontwikkeld „tot een veelzijdig componist”, aldus het Orgelpark. „Hij staat met beide benen in het muziekleven, doordat hij muziek schrijft die goed speelbaar is en bij de luisteraars in goede aarde valt.”

Regelmatig is de musicus te gast in het Orgelpark. Vandaar dat de concertzaal zijn 80e verjaardag viert met een vijfdaags festival.

Op het programma staan workshops en concerten waaraan onder anderen organist Jos van der Kooy, panfluitist Matthijs Koene, The Zed Consort onder leiding van Elisabeth Blom, Studium Chorale onder leiding van Hans Leenders en harmoniumspeler Dirk Luijmes meewerken.

Meer informatie: www.orgelpark.nl en daan80.nl