Video: vleugel van 3600 LEGO-steentjes

Een vleugel die bestaat uit meer dan 3600 LEGO-steentjes. Binnenkort ligt het bouwpakket in de winkel.

Het idee voor de vleugel komt van Donny Chen, zelf een groot LEGO-fan. Hij publiceerde zijn tip op LEGO Ideas, een online platform waar fans hun idee├źn voor nieuwe bouwpakketten kwijt kunnen. Zijn ontwerp viel in de smaak: in slechts een paar weken hadden al 10.000 LEGO-fans aangegeven ervan gecharmeerd te zijn.

vleugel

LEGO besloot daarop het ontwerp echt in productie te nemen. Het instrument voldoet, hoewel een stuk kleiner dan een echte vleugel, aan alle eisen die gelden voor een concertvleugel. De 25 toetsen zijn onafhankelijk van elkaar aan te slaan. Gaat de klep open, dan verschijnt het mechaniek van een vleugel dat perfect is nagebootst. Zelfs de pedalen, het rode vilt achter de toetsen en een verstelbare pianokruk ontbreken niet.

Grote vraag is natuurlijk: valt er ook op te spelen? Dat kan. Er is wel een speciale app voor de telefoon bij nodig.

Het bouwpakket van de vleugel is per 1 augustus te koop in de winkels.