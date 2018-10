Verzameling liederen Huub Oosterhuis gepresenteerd

In het Muziekgebouw in Eindhoven is zondag 21 oktober de bundel ”Stilte zingen” van Huub Oosterhuis gepresenteerd. De dichter en theoloog viert op 1 november zijn 85e verjaardag.

In een samensmelting van orkest, groot koor en gehele zaal zongen duizend stemmen in de Spiegelzaal van het Muziekgebouw teksten van Oosterhuis.

In ”Stilte zingen”, een uitgave van KokBoekencentrum, is vrijwel het gehele oeuvre van de lieddichter bijeengebracht. Het gaat om de teksten die Oosterhuis in de achterliggende zestig jaar heeft geschreven om in de zondagse liturgie en in andere vormen van eredienst, bij doop, huwelijk en begrafenis te worden gezongen. Anders dan in het 25 jaar geleden verschenen ”Gezongen Liedboek” is een aantal oudere teksten niet meer opgenomen; sommigen zijn herschreven. En er zijn veel nieuwe liederen bijgekomen.

„Gezongen worden is een groot geluk”, aldus Oosterhuis. „Ik heb mensen bereikt die ik nooit heb ontmoet, wier naam en ziel ik niet ken.”

Op 9 november geeft Trijntje Oosterhuis in het Amsterdamse Carré een concert ter gelegenheid van de verjaardag van haar vader.