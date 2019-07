Veenendaalse organist Gert van de Hoef (74) overleden

De Veenendaalse organist Gert van de Hoef is dinsdag 2 juli op 74-jarige leeftijd plotseling overleden.

Dat meldt de nieuwssite Orgelnieuws.

Van de Hoef (1944), die zijn orgelopleiding genoot bij Jaap Zwart sr., John Propitius en Bert Wisgerhof, was ruim 43 jaar als kerkorganist verbonden aan de Julianakerk in Veenendaal. Als orgeldocent gaf hij de jaren door in de regio les aan een groot aantal leerlingen.

Van de Hoef was bekend als in- en verkoper van orgelpijpen. Ook handelde hij in cd’s en bladmuziek.

In 2016, toen hij zijn 40-jarig jubileum als kerkorganist vierde, kreeg hij het draaginsigne in goud van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).