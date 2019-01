Van Oeckelenorgel in Garmerwolde gerestaureerd

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de middeleeuwse kerk van Garmerwolde, bij Groningen, wordt vrijdag 8 februari het gerestaureerde Van Oeckelenorgel weer in gebruik genomen.

Het tweeklaviers instrument met aangehangen pedaal is de afgelopen twee jaar gerestaureerd door Mense Ruiter Orgelmakers uit Ten Post. Adviseur was Peter van Dijk.

Het orgel uit 1851 is een van de vele instrumenten die orgelbouwer Petrus van Oeckelen (1792-1878) in noordelijke kerken heeft gebouwd. De kerk van Garmerwolde is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. Eens per maand houdt de protestante gemeente Garmerwolde Thesinge er een dienst.