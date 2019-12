Van den Heuvel bouwt orgel voor hersteld hervormd Ridderkerk

Van den Heuvel Orgelbouw heeft de opdracht gekregen een nieuw orgel te bouwen voor de Sionskerk van de hersteld hervormde gemeente (hhg) van Ridderkerk.

Dat meldt Peter van den Heuvel van de Dordtse orgelmakerij. Het betreft een tweeklaviers instrument met 28 stemmen. De orgelkas en de bijbehorende balustrade worden van eikenhout.

De hhg van Ridderkerk –een streekgemeente– nam in maart 2015 een nieuw kerkgebouw in gebruik, dat plaats biedt aan 700 mensen. Sinds die tijd doet een elektronisch orgel dienst in de kerk.

Sionskerk hhg Ridderkerk in rode baksteen

Voor Van den Heuvel is het een bijzonder project, aldus de orgelbouwer. Jan van den Heuvel bouwde vijftig jaar geleden zijn eerste geheel nieuwe orgel voor de hervormde Singelkerk in Ridderkerk. In 1980 volgde het orgel voor de gereformeerde gemeente in die plaats. „Dit wordt dus het derde grote Van den Heuvelorgel in Ridderkerk”, aldus de orgelbouwer.

Het is de bedoeling dat het nieuwe instrument voor de hhg van Ridderkerk in 2021 wordt opgeleverd.