Van Damorgel Nunspeet gerestaureerd en uitgebreid

Het Van Damorgel in de Dorpskerk van Nunspeet is door de firma J. L. van den Heuvel Orgelbouw gerestaureerd en uitgebreid. Vrijdag 30 oktober wordt het instrument in kleine kring weer in gebruik genomen.

Het orgel in de Dorpskerk van Nunspeet werd in 1872 door L. van Dam & Zonen uit Leeuwarden nieuw gebouwd als tweeklaviers instrument (aangehangen pedaal) met zeventien registers.

In 1967 werd het orgel gerestaureerd door de firma Hendriksen en Reitsma, waarbij het werd uitgebreid tot 22 stemmen en een zelfstandig pedaal kreeg. Daarbij gingen „veel originele Van Damonderdelen, zoals de windvoorziening, verloren”, aldus Peter van den Heuvel van de Dordte firma. „Ook werden de dispositie en de intonatie aangepast aan het modebeeld dat in die tijd heerste.”

In 2017 kreeg de Dordtse orgelbouwer de opdracht het orgel grondig te restaureren en de dispositie voorzover mogelijk te reconstrueren en in stijl uit te breiden. Een grote gift in 2019 maakte het mogelijk dat er een grote uitbreiding op het pedaal kon worden gerealiseerd. In een geheel nieuwe pedaalkast achter de originele kas werden onder andere een houten Prestant 16’ en een Bazuin 16’ op volle lengte geplaatst. De intonatie van het orgel werd geheel herzien in de stijl van L. van Dam. Ook bestaat de windvoorziening nu weer uit vouwbalgen. Het orgel telt nu 26 stemmen.

Op vrijdag 30 oktober wordt het orgel feestelijk in gebruik genomen. Daarbij bespeelt Herman Kamp, die als adviseur betrokken was bij het project, het instrument. Als gevolg van de maatregelen vanwege het coronavirus zal de ingebruikname in kleine kring plaatsvinden. Zodra de situatie het toelaat wordt er een concert gegeven voor een breed publiek.

Meer informatie: www.hervormdnunspeet.nl