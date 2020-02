Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden viert gouden jubileum

De Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden bestaat vijftig jaar. Dat wordt gevierd met een speciaal jaarprogramma rond het Hinszorgel uit 1785.

De stichting werd in 1970 opgericht met als doel het tweeklaviers orgel dat Albertus Anthonie Hinsz in 1785 voor de Mariakerk in het Groningse dorp bouwde te laten klinken in concerten en orgeldemonstraties. Zo worden er ieder jaar drie (orgel)concerten georganiseerd, met eventuel aanvullende andere muziekinstrumenten.

Vanwege het jubileum heeft de Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden dit jaar een speciale en brede programmering bedacht. Zo concerteren onder anderen pianist Wibi Soerjadi, organist Olivier Latry (Notre Dame Parijs), het ensemble Sonus Vita, het Luthers Bach Ensemble en de Roden Girl Choristers in Uithuizermeeden. Ook Nederlandse organisten als Sietze de Vries, Stef Tuinstra en Rien Donkersloot geven een concert in het Groningse dorp. Voor basisschoolkinderen is een speciaal programma ontwikkeld rond het project ”Piet Prestant”.

Het openingsconcert staat gepland voor zaterdag 18 apil. Op maandag 21 december verzorgen de Roden Girl Choristers het afsluitende kerstconcert.

Meer informatie: www.avondmuziekuithuizermeeden.nl