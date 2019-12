STH neemt muziekuitgeverij Proza Musica over

STH Records uit Barendrecht neemt per 1 januari 2020 de Veenendaalse muziekuitgeverij Proza Musica over.

Dat meldt Kees Proos, eigenaar van Proza Musica.

De muziekuitgeverij, die in 2004 van start ging, is gespecialiseerd in het uitgeven van bladmuziek voor koren. Verkoop vindt plaats via de website www.prozamusica.nl. Het assortiment bestaat uit bijna 800 uitgaven variërend van losbladige uitgaven tot omvangrijke oratoria. Het afzetgebied is naast Nederland ook België, Duitsland, Verenigde Staten en Canada.

Enige tijd geleden is Proos op zoek gegaan naar een opvolger, om zodoende de activiteiten van de uitgeverij voort te zetten. Deze opvolger is gevonden in STH Records, het opnamebedrijf uit Barendrecht dat sinds 2010 staat onder leiding van Jaco van Houselt. STH Records is gespecialiseerd in geluidsopnames en afzonderlijke muziekproducties. „Zij hebben enkele jaren geleden hun website volledig vernieuwd en de mogelijkheid in laten bouwen om ook bladmuziek te kunnen verkopen”, aldus Proos. „De koppeling van opnames en bladmuziek voor koren is zodoende zeer eenvoudig te maken.”

De uitgaven van Proza Musica zijn binnenkort te bestellen via de website van STH Records. Op termijn zal de website van Proza Musica worden opgeheven.

Proos: „In STH Records hebben we een bedrijf gevonden dat vanaf het begin van onze besprekingen zeer geïnteresseerd is in onze uitgaven. Hun kennis en gevoel voor muziek geven ons alle vertrouwen dat de activiteiten van Proza Musica op een uitstekende manier voortgezet zullen worden. We waarderen het ook bijzonder dat we voorlopig als adviseur betrokken blijven.”

Van Houselt: „Proza Musica is een kleinschalige muziekuitgeverij die een grote diversiteit aan toegankelijke maar ook aan meer uitdagende koormuziek heeft uitgegeven. Deze breedte en de nauwkeurige en persoonlijk betrokken manier van werken sluit volledig aan op onze doelstellingen. We spreken onze dank uit naar Kees dat hij ons het vertrouwen geeft om zijn werk voort te zetten. Wij hopen dat componisten, dirigenten en koren hun weg naar Proza Musica/STH Records weten te vinden.”

Meer informatie: prozamusica.nl en www.sthrecords.nl