Steendamorgel oggiN Krimpen aan den IJssel gerenoveerd en uitgebreid

Het orgel van Steendam in het kerkgebouw van de oud gereformeerde gemeente in Nederland van Krimpen aan den IJssel is recent gerenoveerd en uitgebreid. Dat meldt een van de organisten, Kees Verhoek.

Het tweeklaviers instrument uit 1996 liep in 2014 waterschade op door een lekkage aan het dak. Het orgel bleef weliswaar bespeelbaar, maar de kerkenraad besloot toch het orgel te renoveren om de schade te verhelpen.

video

Bij de oplevering in 1996 had Steendam drie registers gereserveerd: op het bovenwerk een Nazard 3’ en een Schalmei 8’ en op het pedaal een Octaaf 4’. De renovatie was volgens Verhoek „een ideale gelegenheid” om het orgel met een register uit te breiden. Besloten werd de Nazard toe te voegen aan het bovenwerk.

Daarnaast werd de Cornet op 16-voetsbasis een octaaf opgeschoven naar 8 voet. „Zodat we de bekende Zwartklanken (8-4-3, tremulant, c.f. Cornet) kunnen laten klinken”, aldus Verhoek.

Tot slot zijn, ter bevordering van de draagkracht, de tongwerken wat krachtiger geïntoneerd (de Trompet 8’ en Fagot 16’ van het hoofdwerk en de Bazuin 16’ van het pedaal).

De Vereniging Organisten Gereformeerde Gemeenten (VOGG) was als adviseur betrokken bij de renovatie, uitbreiding en herintonatie. Orgelmakerij Steendam uit Roodeschool voerde de werkzaamheden, die een paar weken geleden werden afgerond, uit. Gedurende de renovatie bleef het orgel gedeeltelijk bespeelbaar.