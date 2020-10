Scheurkalender moet klassieke muziek promoten

Een scheurkalender en een dubbel-cd moeten dit jaar de verkoop van klassieke muziek een impuls geven. Aan de compilatie en de actie kan het niet liggen.

Wat vormt de inspiratiebron voor de klassieke liederen die de titel ”Barcarolle” dragen? En wie was componist Erik Satie precies? De antwoorden op deze vragen zijn –samen met nog 363 andere weetjes– te vinden op de nieuwe Klassieke Muziek Scheurkalender. Samen met de dubbel-cd ”Aangenaam Klassiek” –ínclusief een boek en bonus-cd– moet de scheurkalender klassieke muziek nog beter op de kaart zetten.

Mooie balans

Eerst maar even over de dubbel-cd: een compilatie van hoogtepunten uit recente opnamen van klassieke werken informeert luisteraars over de stand van zaken én prikkelt om de originele cd’s –met korting– te kopen. Bleek de compilatie in achterliggende jaren soms nogal uiteen te waaieren, dit jaar lijkt een mooie balans te zijn gevonden tussen klassieke muziek en recenter werk.

Naast een bloemlezing uit werken van onder anderen Vivaldi, Tsjaikovski, Bach en Händel is er ruimte voor ‘moderne klassieken’ met onder meer een minimalistische prelude van Jeroen van Veen en de Serenade in D-Flat Major van de Zuid-Koreaanse componist Lee Ru-Ma (Yiruma).

Ook de Nederlandse bijdrage aan het klassieke genre blijft niet onderbelicht: zo kent de cd een Mahlerarrangement van de in februari gestorven Reinbert de Leeuw en ”Quasi una Fantasia” van componist Daan Manneke. Het resulteert in een interessante –en toegankelijke– dwarsdoorsnede van wat er op het gebied van klassieke muziek te koop is.

Naast de dubbel-cd bevat het actiegeschenk ook nog een boek en cd met „muzikale reisverhalen” over tien Europese steden en hun klassiekemuziekgeschiedenis. Een cadeaukaart ter waarde van 5 euro moet luisteraars over de drempel van de platenwinkel trekken.

Interessante weetjes

Dan de scheurkalender: wie tot eind van dit jaar voor in totaal 75 euro aan cd’s met klassieke muziek koopt, spaart de kalender gratis bij elkaar. Wie de kalender wel wil hebben, maar niet snel voor meer dan zeven tientjes aan cd’s inslaat, kan de kalender ook zelf kopen voor 15 euro.

Hoe interessant de kalender ook is, er had wat meer aandacht kunnen zijn voor religieuze klassieke muziek – zoals een oratorium rond Pasen en de ”Messiah” rond Kerst. Dat neemt niet weg dat de kalender een jaar lang interessante weetjes biedt, inclusief verwijzingen naar afspeellijsten en meer muziek op internet. Wie weet bijvoorbeeld dat het Adagio van Albinoni niet geschreven werd door Albinoni? Wie het wel schreef? Het antwoord is te lezen op 18 oktober 2021.

Meer informatie: www.aangenaamklassiek.nl