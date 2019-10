RD onderzoekt muziek in huis (enquête)

Wordt er in uw huis gezongen en gemusiceerd? Zo ja, hoe vaak? Of komt het er niet van? Doe mee aan een onderzoek van het Reformatorisch Dagblad en vul hier de enquête in.

De muziekredactie van het RD doet onderzoek naar de rol van muziek in de huishoudens binnen de gereformeerde gezindte. Welke instrumenten staan er bij u thuis, en wie speelt daarop? Of staan ze te verstoffen? Bent u tevreden met de plek van muziek in uw gezin?

We zoeken per huishouden of gezin één persoon die de vragen beantwoordt. Het invullen duurt zo’n 5 à 10 minuten. Let op: ook als er in uw huis geen muziek klinkt, weten we dat graag!

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor een serie artikelen in het RD over muziek in huis.