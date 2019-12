Prestigieuze prijs voor Franck-box Ben van Oosten

Ben van Oosten heeft zaterdag 7 december in het Orgelpark in Amsterdam de Opus Klassik 2019 in ontvangst genomen.

De Haagse organist kreeg de prestigueuze Duitse prijs –in de categorie ”Solistische Einspielung”– voor zijn 4-cd-box met de opname van de orgelwerken van César Franck, die vorig jaar verscheen.

Ben van Oosten speelt complete Franck in Rouen

Van Oosten (1955), organist van de Grote Kerk in Den Haag, kreeg de Opus Klassik 2019 uit handen van Manfred Görgen, manager van het Duitse label MDG, waar zijn Franck-cd-box verscheen.

Recensie: Ben van Oosten speelt complete orgeloeuvre Franck

De Franckopname, opgenomen op het Cavaillé-Collorgel in de Saint-Ouen te Rouen (Frankrijk), werd vorig jaar al bekroond met de Preis der deutschen Schallplattenkritik.

Ben van Oosten: César Franck vraagt rijping

In 2011 kreeg Van Oostens integrale opname van de orgelwerken van Marcel Dupré de Echo Klassik Preis, de voorloper van de Opus Klassik.

Meer informatie: www.opusklassik.de en www.schallplattenkritik.de