Podcast over Bach op Radio 4

KRO-NCRV Radio 4 start op maandag 2 september met de eerste aflevering van een nieuwe, langlopende podcastserie: de Bach van de Dag.

Dat meldt KRO-NCRV in een persbericht.

Programmamaker en conservatoriumdocent Frank de Munnik zal de „muzikale scheurkalender” verzorgen. Bedoeling is om elke werkdag een nieuwe aflevering te brengen.

De Munnik (1963) is al jaren gefascineerd door het werk van Johann Sebastian Bach en zijn muzikale familieleden. Met de Bach van de Dag-podcast wil hij luisteraars meenemen op de muzikale ontdekkingsreis die hij zelf al jaren maakt langs het werk van Bach. „Hoe meer je van Bach weet, hoe meer je merkt dat je eigenlijk maar zo weinig van hem weet,” zegt hij daarover.

In de serie komt niet alleen Johann Sebastian Bach zelf aan bod, maar ook de muziek van zijn leerlingen en van componisten die veel later aan de slag gingen met het werk van Bach. Zijn muziek klinkt zelfs door tot in de hiphopmuziek uit de jaren negentig van de twintigste eeuw.

De Bach van de Dag is vanaf maandag 2 september elke werkdag bij KRO-NCRV te beluisteren via nporadio4.nl, iTunes/Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, Pocket Casts, en iedere werkdag om middernacht op NPO Radio 4.