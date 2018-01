Plannen voor restauratie Bätzorgel Pieterskerk Breukelen

Het Bätzorgel in de Pieterskerk in Breukelen is toe aan een grondige restauratie. Vrijdag 26 januari wordt het contract getekend. Als de benodigde middelen er zijn, kan worden gestart met het project.

Dat meldt RTV Stichtse Vecht.

Het orgel van Gideon Thomas Bätz in de Pieterskerk in Breukelen werd in 1787 gebouwd. In 1867 breidde Christian Gottlieb Friedrich Witte het orgel uit met een tweede manuaal. De laatste keer dat het instrument werd gerestaureerd, was in 1980. Die werkzaamheden werden uitgevoerd door de Gebroeders Van Vulpen. Het tweeklaviers orgel telt nu vijftien stemmen en heeft een aangehangen pedaal.

De komende restauratie zal worden uitgevoerd door orgelbouwer Hans van Rossum uit Wijk en Aalburg.

Het schilderen van de orgelkas wordt uitgevoerd door de specialisten Wolters & Ovink. Adviseur van het project is Jaap Jan Steensma.

Voor de restauratie, die zo’n acht maanden zal duren, is in totaal ruim 185.000 euro nodig. De fondsenwerving is al eerder op gang gekomen. Het streven is dat de restauratie nog in 2018 van start kan gaan.

Het ondertekenen van het contract tussen de orgelbouwer en de kerkrentmeesters van de protestantse gemeente Breukelen op 26 januari wordt luister bijgezet met een bespeling van het Bätzorgel door huisorganist Jan Pieter Karman. Iedereen is welkom. Aanvang 13.30 uur.

Meer informatie: www.vriendenvandepieterskerk.nl