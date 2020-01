Pieter Heykoop lanceert app voor eigen cd’s en bladmuziek

Pieter Heykoop heeft zaterdagmiddag 11 januari in de Laurenskerk in Rotterdam zijn eigen app gelanceerd. Via de applicatie zijn alle cd’s en bladmuziekuitgaven van de organist te bekijken en aan te schaffen.

Heykoop (59), organist van de gereformeerde gemeente van Yerseke, is naar eigen zeggen de eerste Nederlandse organist die een dergelijke app op de markt brengt.

Via de app, gratis te downloaden in de Appstore, kunnen alle cd’s van de organist bekeken worden; ook zijn voorbeeldtracks te beluisteren. Wie cd’s of losse tracks koopt, kan de muziek vervolgens online of offline beluisteren. Ook alle bladmuziek die Heykoop heeft uitgegeven is verkrijgbaar in de app, zowel in noten als in klavarskribo. Van deze muziek zijn voorbeeldbladen beschikbaar.

Heykoop presenteerde zijn app zaterdag tijdens zijn versie van het zogenoemde traditionele nieuwsjaarsconcert in de Rotterdamse Laurenskerk, waar hij improviseerde en bewerkingen van Klaas Jan Mulder speelde. De middag werd bezocht door zo’n 850 mensen.

’s Avonds speelde Marco den Toom in de Laurenskerk tijdens zíjn traditionele nieuwjaarsconcert –aangekondigd als de 11e editie– muziek van onder anderen Bach, Boëly, Guilmant, Dupré, Bédard en Asma. Het concert trok zo’n 1000 bezoekers.

Meer informatie: www.pieterheykoop.nl