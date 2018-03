Oudekerkgemeente Amsterdam zoekt nieuwe cantor

De Amsterdamse Oudekerkgemeente is op zoek naar een nieuwe cantor.

Dat blijkt uit een speciale nieuwsbrief die de gemeente donderdag rondstuurde. Christiaan Winter stopt per 1 april 2018, meldt voorzitter van de selectiecommissie Laurens Winkel desgevraagd.

Winter (1967) volgde in 1996 Willem Vogel (1920-2010) op, die in 1973 met de cantorij van de Nieuwezijds Kapel naar de Oude Kerk ging. Vanaf dat moment heet het gezelschap Sweelinckcantorij. Het koor verzorgt sindsdien de liturgische muziek in de Oude Kerk. In 2013 vierde de Sweelinckcantorij haar 50-jarig bestaan.

Het is de bedoeling dat de nieuwe ”(kerk)musicus/cantor/koorleider” voor de Oude Kerk per 1 september 2018 aan de slag gaat. De tussentijd wordt met een vervanger overbrugd.

De nieuwe cantor werkt nauw samen met Matthias Havinga, die sinds 2016 als kerkorganist aan de Amsterdamse Oude Kerk is verbonden.