Oude Kerk Amsterdam start orgelserie ”Monuments”

In de Oude Kerk van Amsterdam gaat op zaterdagavond 14 september de concertserie ”Monuments” van start. Internationaal bekende organisten en ensembles komen daarin het onlangs gerestaureerde Vater/Müllerorgel bespelen. De frequentie van de serie is één keer per drie maanden.

Dat blijkt uit de mail die de Oude Kerk maandag 2 september verstuurde.

Het eerste concert in de serie ”Monuments” wordt verzorgd door de Fransman Vincent Dubois, een van de organisten van de Notre-Dame in Parijs. Hij speelt op 14 september een progamma met muziek van Bach, Mozart, Mendelssohn, Schumann en Liszt.

Het tweede concert is op zaterdag 14 december 2019 en wordt gegeven door de Engelse organist James McVinnie. De derde bespeling die de Oude Kerk aankondigt is op zaterdag 14 maart 2020 en wordt verzorgd door de Letse organiste Iveta Apkalna, verbonden aan de Elbphilharmonie in Hamburg.

Reguliere tickets voor de concerten in de serie ”Monuments” kosten 15 euro; studenten betalen 12 euro; museumkaarthouders en vrienden van de Oude Kerk gaan voor 10 euro naar binnen.

Gerestaureerd orgel Oude Kerk Amsterdam straalt in volle glorie

Het hoofdorgel in de Amsterdamse Oude Kerk werd in mei dit jaar feestelijk in gebruik genomen na een restauratie van ruim drie jaar. In een interview met het Reformatorisch Dagblad kondigde directeur Jacqueline Grandjean van de Oude Kerk destijds het project ”Playing the Cathedral” aan, een muziekserie waarbij een jonge generatie musici de opdracht krijgt om nieuw werk te maken op het orgel, waarbij niet alleen het orgel maar ook de ruimte van de kathedraal wordt bespeeld. Gevraagd naar een eventuele serie klassieke orgelconcerten, antwoordde Grandjean: „We sluiten met deze koers andere genres en klassieke componisten zeker niet uit. Met onze nieuwe lijn onderscheidt de Oude Kerk zich wel van andere kerken. Ik vind het belangrijk dat je niet hetzelfde gaat doen als wat in veel andere kerken al gebeurt.”

Column: Het orgel van de Oude Kerk is van ons allemaal

RD-muziekjournalist Jaco van der Knijff schreef in reactie hierop een column (”Het orgel van de Oude Kerk is van ons allemaal”) waarin hij stelde het „onbegrijpelijk” te vinden dat de Oude Kerk de kans onbenut liet „om de grote schare liefhebbers van klassieke orgelmuziek naar Amsterdam te lokken.” Ook noemde hij het „onbestaanbaar”, aangezien de restauratie van het beroemde orgel van gemeenschapsgeld is betaald.

In reactie op de column van Van der Knijff kondigden Grandjean en titulair organist Jacob Lekkerkerker in juni in een ingezonden brief in het RD vervolgens de serie ”Monuments” al aan.

Meer informatie: oudekerk.nl