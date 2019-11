Orgel kerk Garsthuizen overgeplaatst naar Nicolaaskerk Oldenzijl

Het Van Oeckelenorgel uit de voormalige kerk van Garsthuizen (Groningen) is overgeplaatst naar de middeleeuwse Nicolaaskerk van het naburige Oldenzijl. Op vrijdag 29 november draagt de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) het instrument over aan de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl (SNO).

Dat meldt de SOGK. Het eenklaviers orgel (negen stemmen) dateert uit 1900 en deed jarenlang dienst in de Garsthuizer kerk. Doordat die kerk ernstig in verval was geraakt en forse aardbevingsschade had, was restauratie niet haalbaar en werd de kerk, inmiddels eigendom van de SOGK, in 2015 gesloopt. Daarmee moest er een nieuwe plek gevonden worden voor het monumentale Van Oeckelenorgel.

In de Nicolaaskerk van Oldenzijl was de orgelgaanderij jarenlang leeg. Pas sinds 2000 stond daar een klein kistorgeltje. Daarom verzocht de SOGK het bestuur van de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl om het Van Oeckelenorgel uit 1900 daar te mogen plaatsen. „In eendrachtige samenwerking tussen SOGK en SNO zijn de nodige fondsen benaderd en zo is het geld bijeengebracht om dit bijzondere project te realiseren”, aldus de SOGK. „Voor het eerst in 800 jaar klinkt er een ‘écht’ orgel in de Nicolaaskerk.”

Mense Ruiter Orgelmakers heeft de achterliggende maanden de plaatsing van het instrument in Oldenzijl uitgevoerd.

De officiële overdracht van het orgel aan de SNO is op vrijdag 29 november vanaf 14.30 uur in het dorpshuis van Oldenzijl. Zaterdag 30 november kan iedereen tussen 12.00 en 16.00 uur in de kerk terecht om het orgel te zien en te horen. Diverse organisten zullen het orgel bespelen.

Meer informatie: www.nicolaaskerkoldenzijl.nl